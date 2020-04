07 “Na Quarentena”: A emocionante história de refugiado sírio que tem doado quentinhas para idosos em isolamento

A Guerra na Síria, que teve início em 2011, foi o motivo para que Talal Al-Tinawi se refugiasse no Brasil, em 2013. Sete anos depois, durante a pandemia de coronavírus, ele decidiu agradecer a receptividade do País através da solidariedade.

Dono do restaurante Talal Culinária Síria, o refugiado cozinhou e distribuiu 300 marmitas de comida árabe para idosos que estão impossibilitados de deixar as suas casas durante a quarentena. E esse é o assunto do sétimo episódio do podcast “Na Quarentena”. Ouça no player acima.

No quadro “Estadão Recomenda”, o editor do Link e apresentador do “Programa de Indie”, na Rádio Eldorado, Bruno Capelas, sugere dois livros que abordam a cena musical.

O podcast, disponibilizado no feed do “Estadão Notícias”, está disponível no Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer e no site do Estadão. Para encontrá-lo, basta procurar por Estadão Notícias no seu agregador favorito.

Talal Al-Tinawi e sua família (Foto: Estadão)