08 Balanço e perspectiva: Ubiratan Brasil analisa cenário cultural no ‘Estadão Notícias’

O ‘Estadão Notícias’ segue apresentando a série de 11 episódios com balanços e perspectivas nas mais diversas áreas: política, economia, cultura, relações internacionais, entre outras. O time de colunistas do ‘Estado’ traz os principais acontecimentos de 2018 e a projeção para 2019.

No primeiro programa de 2019, um panorama do cenário cultural brasileiro e internacional com o editor do Caderno 2 do Estadão, Ubiratan Brasil. Protagonismo feminino nas artes e em movimentos mundiais como o #MeToo, ausência do Nobel de Literatura e uma homenagem aos artistas que deixaram os palcos para sempre em 2018.

