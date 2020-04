08 Na Quarentena: Baco Exu do Blues conta como o confinamento lhe rendeu um álbum inédito

O confinamento em decorrência do novo coronavírus é difícil, mas tem rendido frutos para a arte nacional. O rapper baiano Diogo Moncorvo, de 23 anos, mais conhecido como Baco Exu do Blues, é um desses exemplos.

O músico lançou na última segunda-feira, 30, o disco inédito “Não tem bacanal na quarentena”, escrito e produzido em apenas três dias. Todas os beats e participações especiais foram enviadas virtualmente para o artista. Ele conta como foi este desafio no oitavo episódio do podcast “Na Quarentena”.

No quadro “Estadão Recomenda”, o repórter de política do Estadão e colunista da Rádio Eldorado, Pedro Venceslau, indica um livro e duas séries para você curtir no isolamento.

O podcast está disponível no Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer e no site do Estadão. Para encontrá-lo, basta procurar por Estadão Notícias no seu agregador favorito.