09 Na Quarentena: Como deixar a manutenção dos carros em dia durante a quarentena?

A recomendação do Ministério da Saúde é a de que toda a população permaneça em casa e só deixe o conforto do lar em casos de extrema necessidade. Por isso, é de se imaginar que os automóveis, que antes eram utilizados com frequência, passarão um tempo de quarentena na garagem.

A falta de uso, porém, pode ser prejudicial para o funcionamento dos veículos. Mas tem solução. No episódio desta sexta-feira, 3, do Na Quarentena, o editor do Jornal do Carro, do Estadão, Tião Oliveira, dá dicas de como deixar a manutenção dos carros em dia em tempos de isolamento.

No “Estadão Recomenda”, a sugestão de uma trilogia de filmes do editor da home do Estadão, Alexandre Bazzan, que já sugere um álbum por dia durante a quarentena no blog Bootleg.

O podcast, disponibilizado no feed do “Estadão Notícias”, está disponível no Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer e no site do Estadão. Para encontrá-lo, basta procurar por Estadão Notícias no seu agregador favorito.

(Foto: Marcelo Fenerich/Estadão)