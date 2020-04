10 Na Quarentena: A reinvenção do papel do professor no “ensino a distância forçado”

A rotina dos estudantes mudou vertiginosamente com a suspensão das aulas presenciais em consequência da epidemia do novo coronavírus. Não menos importante, os professores também estão tendo que se adaptar aos novos formatos de ensino à distância que o momento requer.

E é sobre o papel do educador nestes tempos difíceis que o Na Quarentena desta segunda-feira, 6, trata com a repórter especial de Educação do Estadão, Renata Cafardo.

No quadro “Estadão Recomenda”, Paula Lima, apresentadora do programa “Chocolate Quente”, na Rádio Eldorado, dá a sua dica de entretenimento para a quarentena.

