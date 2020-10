Os repórteres de ‘Política’ do Estadão, Ricardo Galhardo e Pedro Venceslau, comentam a expulsão do candidato à Prefeitura de São Paulo, Filipe Sabará, e a renúncia da vice, Marina Helena, o que causou a impugnação da candidatura de Sabará por parte da Justiça Eleitoral. Ricardo e Pedro conversam com os apresentadores da Rádio Eldorado Haisem Abaki e Carolina Ercolin.