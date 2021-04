100 dias de Biden: o que mudou nos EUA e no mundo? ouça no ‘Estadão Notícias’

Joe Biden completa nesta semana 100 dias no cargo como o 46º presidente dos Estados Unidos da América. Depois de uma eleição conturbada, o democrata assumiu o comando de um país polarizado politicamente, além de severamente atingido pela crise da covid-19.

Nesses mais de três meses, o governo norte-americano conseguiu acelerar a vacinação e caminhar com projetos de estímulos econômicos para os mais afetados pela pandemia. Mas também enfrenta crises em áreas como a imigração.

No episódio de hoje, quem traz o saldo dos primeiros 100 dias do governo Biden é a correspondente do Estadão em Washington, Beatriz Bulla. Conversamos também sobre o que já se pode captar da política externa da Casa Branca com o professor do Instituto de Relações Internacionais da USP Felipe Loureiro.

O Estadão Notícias está disponível no Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts, ou no agregador de podcasts de sua preferência.

Apresentação: Emanuel Bomfim e Bárbara Rubira

Produção/Edição: Gustavo Lopes, Ana Paula Niederauer e Bárbara Rubira

Sonorização/Montagem: Moacir Biasi