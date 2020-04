11 Na Quarentena: A pandemia mexeu com seu sono e seus sonhos? Tim Bernardes relata sua experiência onírica no podcast

A pandemia do novo coronavírus tem mexido nos sonhos de algumas pessoas, como bem escreveu o repórter do Estadão Gilberto Amêndola nesta matéria aqui.

No episódio desta terça-feira, 7, do podcast Na Quarentena, conversamos com ele para entender como a reportagem foi feita e se o sono dele próprio também tem sido alterado com o novo vírus por aí. O cantor e compositor Tim Bernardes, da banda O Terno, que tem feito desde janeiro um diário de sonhos, também conversa conosco a respeito do mundo onírico.

No quadro Estadão Recomenda, a apresentadora e cineasta Marina Person inova com uma dica de série para você curtir nesta quarentena.

O podcast, disponibilizado no feed do “Estadão Notícias”, está disponível no Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer e no site do Estadão. Para encontrá-lo, basta procurar por Estadão Notícias no seu agregador favorito.

Tim Bernardes tem feito um diário dos sonhos desde janeiro (Foto: Rafael Rocha/Divulgação)