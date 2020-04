12 “Na Quarentena”: Conheça Akira, o mangá que ‘anteviu’ a pandemia do coronavírus

O mangá Akira, do artista japonês Katsuhiro Otomo, ultrapassou Os Simpsons como o Nostradamus da vez. Além de cravar a realização das Olimpíadas em Tóquio, no ano de 2020, cartazes que aparecem durante a obra estampam coisas como “a Organização Mundial de Saúde (OMS) critica as medidas de combate a epidemias”.

Considerado um clássico absoluto do mundo das histórias em quadrinhos do mundo todo, Akira foi republicado no Brasil pela editora JBC em 2017 e é com o editor da nova versão, Cassius Medauar, que o podcast Na Quarentena conversa nesta quarta-feira, 8. Ouça no player acima.

No quadro “Estadão Recomenda” de hoje, os apresentadores do podcast de séries de TV do Estadão, Episódio, indicam três seriados para maratonar neste período de isolamento.

