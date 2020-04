13 Na Quarentena: Solução em tempos de pandemia, telemedicina veio para ficar?

O Senado aprovou no final do mês de março o projeto de lei que autoriza o uso da telemedicina no Brasil em quaisquer atividades da área de saúde. A decisão é válida em caráter excepcional e enquanto durar o combate à covid-19.

Para explicar como o serviço vem sendo aplicado nas unidades médicas brasileira, o podcast Na Quarentena conversou com o doutor Luciano Nader, coordenador médico de telemedicina do Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo.

No Estadão Recomenda desta quinta-feira, 9, a repórter e social mídia do Estadão, Bárbara Pereira, conta o que ela tem feito para driblar o tédio durante este período de quarentena.

