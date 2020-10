O editor-assistente de ‘Política’ do Estadão, Vitor Marques, comenta as propostas de candidatos à Prefeitura de São Paulo que incluem zonas de flexibilização tributária, criação de bancos comunitários, empréstimos a juros zero e bancos exclusivos para mulheres. Vitor conversa com os apresentadores da Rádio Eldorado Haisem Abaki e Carolina Ercolin.