15 Na Quarentena: Monja Coen reflete sobre a ansiedade nos tempos de pandemia

Para não permitir com que o ouvinte enlouqueça de ansiedade em durante a pandemia do novo coronavírus, o podcast Na Quarentena conversou com a Monja Coen, Primaz Fundadora da Comunidade Zen Budista do Brasil.

Neste episódio, a budista reflete sobre os efeitos a longo prazo da pandemia no mundo e tenta olhar de maneira racional e positiva para a situação.

No Estadão Recomenda, Guilherme Guerra, repórter do Blog do Ming, indica o longa francês Retrato de Uma Jovem em Chamas.

O podcast, disponibilizado no feed do “Estadão Notícias”, está disponível no Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer e no site do Estadão. Para encontrá-lo, basta procurar por Estadão Notícias no seu agregador favorito.

(Foto: Erica Rizzi/Divulgação)