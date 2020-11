A repórter de ‘Política’ do Estadão, Adriana Ferraz, comenta sobre as intenções de voto para a segunda vaga no segundo turno na disputa pela Prefeitura de São Paulo. Segundo a mais recente pesquisa Ibope/ Estadão/TV Globo, Covas tem 26%, Russomanno 20% e Boulos 13%. Adriana conversa com os apresentadores da Rádio Eldorado Haisem Abaki e Carolina Ercolin.