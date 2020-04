16 ‘Na Quarentena’: Como a pandemia mexeu com a produção do artista Eduardo Kobra

Neste episódio do podcast “Na Quarentena”, o muralista Eduardo Kobra fala do uso da arte em tempos de pandemia. Ele pintou um mural com cinco crianças de máscaras representando crenças e nações diferentes em pose de oração. Kobra também anunciou que fará um leilão online com serigrafias e toda a renda será revertida para moradores de rua. Ouça abaixo a entrevista

No “Estadão Recomenda”, uma dica musical de Carolina Ercolin, jornalista e apresentadora da Rádio Eldorado.

O podcast, disponibilizado no feed do “Estadão Notícias”, está disponível no Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer e no site do Estadão. Para encontrá-lo, basta procurar por Estadão Notícias no seu agregador favorito.

(Foto: Divulgação)