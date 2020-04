17 ‘Na Quarentena’: Estou grávida em meio à pandemia: e agora?

Neste mês de abril, o Ministério da Saúde incluiu as gestantes e mulheres que deram à luz há até 45 dias no grupo de risco para a covid-19. Antes, vinham sendo consideradas apenas aquelas em gravidez de risco. A decisão do Ministério levou em consideração principalmente a ação de outros vírus e infecções no corpo das gestantes. Por estarem mais vulneráveis, são necessárias precauções rigorosas contra a doença.

Em tempos de pandemia, os esforços são redobrados para cuidar bem da saúde da mãe e do bebê. No podcast Na Quarentena de hoje, conversamos com a médica Thais Peterson, ginecologista e obstetra do Hospital Sírio Libanês, que traz recomendações importantes para almejar uma gestação o mais tranquila possível em meio ao caos da pandemia.

