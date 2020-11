17 SP-20: Dória se aproxima de candidatos no interior de SP

O repórter de ‘Política’ do Estadão, Pedro Venceslau, comenta o apoio do governador João Doria a candidatos à prefeitura em cidades pequenas e médias do interior de São Paulo e a ausência na capital. O tucano deflagrou um movimento em defesa da vacina produzida pelo laboratório chinês Sinovac em parceria com o Instituto Butantã. Pedro conversa com os apresentadores da Rádio Eldorado Haisem Abaki e Carolina Ercolin.