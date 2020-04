19 ‘Na Quarentena’: Ansiedade, isolamento domiciliar… Como não engordar na quarentena?

O clima mais friozinho, de outono, já faz com que nos dê mais vontade de comer… E, muitas vezes, os alimentos ricos em gorduras e açúcares acabam ganhando a preferência. O agravante em tudo isso é que vivemos uma fase atípica, de isolamento domiciliar, por causa da pandemia de covid-19. Para tentar combater o tédio e a ansiedade destes tempos, as visitas à geladeira e à dispensa se tornam mais frequentes.

Pensando nisso, a edição de hoje do podcast ‘Na Quarentena’ conversa com a nutricionista Anita Sachs, da Escola Paulista de Medicina e docente do departamento de medicina preventiva da Unifesp. Ela dá orientações sobre como manter hábitos alimentares saudáveis em meio à pandemia.

No “Estadão Recomenda, a blogueira do Estadão e colunista da Rádio Eldorado, Rita Lisasukas, dá uma super dica de leitura para a sua quarentena.

O podcast, disponibilizado no feed do “Estadão Notícias”, está disponível no Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer e no site do Estadão. Para encontrá-lo, basta procurar por Estadão Notícias no seu agregador favorito.