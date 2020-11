18 SP-20: Corrida pelo voto evangélico

A repórter de ‘Política’ do Estadão, Paula Reverbel, comenta a intensificação de campanhas em busca do eleitor evangélico nas últimas semanas. Os candidatos à Prefeitura de São Paulo Bruno Covas (PSDB) e Márcio França (PSB) avançam nas pesquisas sobre um eleitorado que seria uma das principais bases de Celso Russomanno (Republicanos). Paula conversa com os apresentadores da Rádio Eldorado Haisem Abaki e Carolina Ercolin.