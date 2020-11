1º turno: A ‘volta’ da política e a nova esquerda; ouça no ‘Estadão Notícias’

Terminado o primeiro turno das eleições municipais de 2020, o saldo foi negativo para figuras como Bolsonaro e Lula, mas, positivo para chamada nova esquerda, que conseguiu emplacar candidatos no segundo turno em cidades importantes, como São Paulo, com Guilherme Boulos. O pleito mostrou também uma volta a “velha” política em detrimento daqueles que se classificam como outsiders.

Na edição de hoje, conversamos com o editor da Coluna do Estadão, Alberto Bombig e com a repórter de política, Adriana Ferraz, sobre os resultados e o que a eleição mostrou em termos políticos.

