20 Na Quarentena: Fábio Porchat e o humor na luta contra o coronavírus

Sabe aquela clássica frase: “A gente ainda vai rir de tudo isso”?. Com o avanço de uma pandemia, parece meio estranho até pensar em comédia. Mas a verdade é que dar umas boas risadas pode ser um verdadeiro alívio em tempos difíceis como os que estamos vivendo.

E de risada o nosso convidado de hoje do podcast “Na Quarentena”, entende: Fábio Porchat. Ator, apresentador, dublador, roteirista, produtor e, é claro, humorista. Um de seus últimos projetos, a série “Homens?”, está no ar agora com sua segunda temporada toda semana no Comedy Central, e também na Amazon Prime. Ouça no player acima.

No “Estadão Recomenda” de hoje tem uma dica de série do repórter Paulo Beraldo.

