21 Na Quarentena: Como cuidar da postura trabalhando em casa?

Trabalhar em casa para cumprir o isolamento social não é das tarefas mais fáceis, pois o nosso lar, geralmente, não foi pensado para este tipo de atividade. As cadeiras e mesas não são as mais adequadas e, isso, reflete na nossa saúde ortopédica. Mas, calma! Vamos te dar dicas de como melhorar sua postura quando estiver executando alguma atividade profissional em casa.

O fisioterapeuta e diretor clínico do ITC Vertebral de Guarulhos, Bernardo Sampaio, explica como evitar dores e desconforto causados pela má postura no home office. No “Estadão Recomenda”, as dicas de leitura do repórter Gilberto Amêndola.

O podcast, disponibilizado no feed do “Estadão Notícias”, está disponível no Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer e no site do Estadão. Para encontrá-lo, basta procurar por Estadão Notícias no seu agregador favorito.