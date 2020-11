21 SP-20: Covas se isola na liderança

O repórter de ‘Política’ do Estadão, Pedro Venceslau, comenta as intenções de voto na quarta pesquisa Ibope/TV Globo/Estadão. O prefeito de São Paulo, Bruno Covas, tem agora 32% das intenções de voto, 19 pontos a mais que o adversário mais próximo, Guilherme Boulos que tem 13%; Celso Russomanno tem 12% e Márcio França tem 10%. Pedro conversa com os apresentadores da Rádio Eldorado Haisem Abaki e Carolina Ercolin.