22 SP-20: Artilharias voltadas para Covas

O repórter de ‘Política’ do Estadão, Ricardo Galhardo, comenta o debate realizado pelo Estadão em parceria com a Fundação Armando Alvares Penteado (Faap) e com apoio do Twitter realizado nesta terça-feira, 10. Em primeiro lugar e subindo nas pesquisas de intenção de voto, o prefeito de São Paulo, Bruno Covas (PSDB), foi o principal alvo de críticas durante o evento. Ricardo conversa com os apresentadores da Rádio Eldorado Haisem Abaki e Carolina Ercolin.