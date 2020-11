24 SP-20: Estratégias de Covas e Boulos para o 2º turno

A repórter de ‘Política’ do Estadão, Adriana Ferraz, comenta as estratégias para o segundo turno dos candidatos Brunos Covas (PSDB) e Guilherme Boulos (PSOL) à Prefeitura de São Paulo. Covas vai querer colar em Boulos e o candidato pessolista vai querer lembrar o tempo inteiro de João Dória; os vices também serão usados estrategicamente durante a campanha para atrair eleitores. Adriana conversa com os apresentadores da Rádio Eldorado Haisem Abaki e Carolina Ercolin.