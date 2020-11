O repórter de ‘Política’ do Estadão, Ricardo Galhardo, comenta o possível apoio do ex-presidente Lula ao candidato Guilherme Boulos à Prefeitura de São Paulo. Se for confirmado, Lula deve exercer um papel coadjuvante na campanha do líder do MTST. Ricardo conversa com os apresentadores da Rádio Eldorado Haisem Abaki e Carolina Ercolin.