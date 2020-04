27 Na Quarentena: Entrevistamos autores da HQ ‘Confinada’, sensação nas redes sociais

Leandro Assis e Triscila Oliveira, autores da já consagrada “Os Santos”, falam sobre seu novo projeto: a série de quadrinhos “Confinada”. Disponibilizada no Instagram, as tiras abordam a desigualdade social brasileira em meio à pandemia.

