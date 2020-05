29 Na Quarentena: Os desafios do home office produtivo

Neste primeiro de maio, dia Internacional do Trabalho, o professor André Miceli, que é coordenador do MBA em Marketing e Inteligência de Negócios Digitais da Fundação Getúlio Vargas e diretor executivo da Infobase, explica quais as vantagens e desvantagens neste modelo de trabalho remoto. É bem verdade que o chamado “home office” não é novidade pra muitas pessoas, mas diante destas circunstâncias tão peculiares, muita gente teve que se virar nos trinta para adaptar o ambiente, os horários e até mesmo as relações familiares à rotina do trabalho.

No “Estadão Recomenda”, as dicas de série do repórter Bruno Ribeiro.

