29 SP-20: Economistas criticam Boulos

O repórter de ‘Política’ do Estadão, Bruno Ribeiro, comenta as reações da fala do candidato Guilherme Boulos (PSOL) sobre a previdência do servidor público paulistano. Em sabatina do ‘Estadão’, candidato do PSOL disse que fazer concurso é uma forma de arrecadar mais para a Previdência e equilibrar a conta com inativos. Bruno conversa com os apresentadores da Rádio Eldorado Haisem Abaki e Carolina Ercolin.