Eleição decidida ou há chance de virada no 2º turno? Ouça no ‘Estadão Notícias’

Edição de hoje apresenta uma análise do cenário para a disputa do segundo turno da eleição presidencial entre Jair Bolsonaro, do PSL, e Fernando Haddad, do PT. A vantagem de Bolsonaro, com 46% dos votos no primeiro turno contra 29% de Haddad é uma garantia de vitória na disputa final? Ou será que ainda pode ocorrer uma virada? Como a rejeição a um e a outro pode decidir a eleição?

Vamos falar também sobre as negociações para a obtenção de apoios de partidos e candidatos derrotados no primeiro turno. Será que o eleitor leva isso em conta na hora da escolha? O chamado Centrão, que apoiou o tucano Geraldo Alckmin, está dividido. E qual será o futuro do PSDB, que também rachou após a derrota no primeiro turno? O programa vai analisar a influência das redes sociais e da propaganda no Rádio e na TV, agora com tempos iguais para os dois candidatos. E ainda: um olhar sobre a disputa em São Paulo entre João Doria, do PSDB, e Márcio França, do PSB. Vamos acompanhar as avaliações dos cientistas políticos Maurício Fronzaglia e Marco Aurélio Nogueira.

Confira ainda mais análise política na nossa tradicional coluna Direto ao Assunto, com os comentários de José Nêumanne Pinto.

