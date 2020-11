31 SP-20: Candidatos disputam apoios na sociedade civil

O repórter de ‘Política’ do Estadão, Ricardo Galhardo, comenta a disputa de apoios dos candidatos Bruno Covas (PSDB) e Guilherme Boulos (PSOL) à Prefeitura de São Paulo. Boulos tem os sete partidos de esquerda, Lula, Ciro, Marina e Dino. Covas ficou com todo o Centrão, PSL, Russomanno; Escolas de samba e empresários estão com Covas; Boulos tem adesão de atores e músicos. Ricardo conversa com os apresentadores da Rádio Eldorado Haisem Abaki e Carolina Ercolin.