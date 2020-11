32 SP-20: Vice desestabiliza Covas

O repórter de ‘Política’ do Estadão, Pedro Venceslau, comenta as ações do prefeito e candidato a reeleição, Bruno Covas (PSDB). O tucano defendeu o vereador Ricardo Nunes (MDB), seu vice na chapa de campanha, suspeito de violência doméstica em 2011 e ameaça de injúria pela esposa, com quem segue casado até hoje. Pedro conversa com os apresentadores da Rádio Eldorado Haisem Abaki e Carolina Ercolin.