34 SP-20: Esposa de vice de Covas diz não se lembrar de registrar B.O.

O repórter de ‘Política’ do Estadão, Bruno Ribeiro, comenta sobre o boletim de ocorrência feito pela empresária Regina Carnovale Nunes, esposa do vereador Ricardo Nunes (MDB), candidato vice na chapa do prefeito Bruno Covas (PSDB), por violência doméstica, ameaça e injúria contra Nunes. Em entrevista ao Estadão, Regina negou que tenha sido agredida pelo marido e disse que não se lembra de ter ido à delegacia. Bruno conversa com os apresentadores da Rádio Eldorado Haisem Abaki e Carolina Ercolin.