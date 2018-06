Tudo sobre a rodada da Libertadores no Estadão Esporte Clube; ouça

O Estadão Esporte Clube desta quarta-feira projetou a rodada de hoje da Copa Libertadores, que terá cinco times brasileiros em ação: Palmeiras, Flamengo, Grêmio, Atlético-MG e Atlético-PR. O programa também analisou a semifinal da Liga dos Campeões.

Outros assuntos do programa foram Emerson Sheik na Ponte Preta e o favoritismo do Corinthians na decisão do Campeonato Paulista.

O bate-papo, apresentado por Emanuel Bomfim, contou com Marília Ruiz e Raphael Ramos. Ouça, assine e compartilhe!