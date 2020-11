4: Produtividade, autogestão e ansiedade; ouça no ‘Trabalho Mental’

Para muita gente, a pressão para ser produtivo em tempos de home office é ainda maior. Além disso, os limites entre vida pessoal e vida profissional parecem ter ficado um tanto confusos, com notificação nos celulares 24 horas por dia. Sendo assim, como gerenciar o tempo e organizar as tarefas da casa e do escritório ao longo do dia? Como ser produtivo dentro das horas de trabalho? É possível fazer tudo isso e ainda controlar a ansiedade?

Neste episódio, conversamos sobre o assunto com Isis Borge, diretora do Talenses Group, holding de recrutamento e seleção. No segundo bloco, as dúvidas enviadas pelos leitores do Estadão são respondidas pela psicóloga Ana Carolina Peuker, integrante da Comissão de Avaliação Psicológica do Conselho de Psicologia do Rio Grande do Sul e do grupo de trabalho de enfrentamento à covid-19 da Sociedade Brasileira de Psicologia (SBP).

