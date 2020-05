41 Na Quarentena: Daniela Mercury: “Nesses tempos de insegurança, o que salva é a arte”

No episódio de hoje, a repórter Renata Cafardo conversa com a cantora Daniela Mercury sobre o trabalho na quarentena e a importância da arte e do engajamento político em tempos de crise. A artista também convida para sua próxima transmissão ao vivo, a ser realizada no dia 29 de maio pelo YouTube.

No “Estadão Recomenda”, as dicas da repórter Carla Menezes.

O podcast, disponibilizado no feed do “Estadão Notícias”, está disponível no Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer e no site do Estadão. Para encontrá-lo, basta procurar por “Estadão Notícias” no seu agregador favorito.