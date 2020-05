46 Na Quarentena – Ir ao cinema sem deixar o isolamento? Isso já é possível no Brasil

Já imaginou assistir um filme no conforto da janela de sua casa durante o isolamento? No episódio de hoje, Chico Assis, gestor cultural e idealizador do Cine Janela de Salvador, conversa com a gente sobre como projetar filmes na fachada de prédios, transformando o espaço em telas de cinema para os moradores da região.

