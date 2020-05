47 Na Quarentena – Tabata Amaral: “A ignorância mata, e ela está matando no Brasil”

A deputada federal Tabata Amaral (PDT-SP) passa o seu isolamento na periferia de São Paulo, onde nasceu e mora a sua família. A parlamentar relata as dificuldades em participar das sessões virtuais, pois poucos provedores de internet chegam na Vila Missionária, extremo-sul da capital paulista. Tabata Amaral também relembra histórias do seu passado e a graduação no exterior.

No “Estadão Recomenda” de hoje, as dicas do repórter Paulo Roberto Netto

