60 Na Quarentena: Quais serão as soluções para viagens e o turismo a partir de agora?

O mercado de viagens e turismo foi, sem dúvida, um dos mais prejudicados com a pandemia do novo coronavírus. Nesse período de verdadeira inércia do setor, que já passam dos três meses, muitas empresas quebraram e outras tantas tentam se reinventar com novos protocolos de segurança para reabrir.

Aqui no Brasil, mesmo com curva de contaminação pelo coronavírus em ascensão, alguns empresários têm aberto o setor do turismo precocemente. Na Europa, o turismo interno está sendo retomado aos poucos. Mas como será a nova dinâmica das viagens? Quais são as tendências que se apresentam no curto e longo prazo?

No episódio de hoje, Adriana Moreira, editora do caderno “Na Quarentena” do Estadão, conversa com a gente sobre turismo doméstico brasileiro, a dinâmica operacional e os rigorosos protocolos de higiene para segurança dos turistas. Ouça no player acima.

O podcast, disponibilizado no feed do “Estadão Notícias”, está disponível no Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer e no site do Estadão. Para encontrá-lo, basta procurar por “Estadão Notícias” no seu agregador favorito.

Pé na estrada: Tendência é viagens de carro a partir de agora (Foto: Nicolas Moscarda/Unsplash)