62 Na Quarentena: Na pandemia, obra de José Saramago se torna ainda mais atual

Nesta quinta-feira, 18, completam 10 anos da morte do escritor português José Saramago, vencedor do prêmio Nobel. Um de seus romances, ‘Ensaio sobre a Cegueira’, foi um dos mais lembrados nestes tempos de pandemia, pois ele retrata um mundo em colapso após uma doença misteriosa deixar todos completamente cegos. Ou quase todos.

No episódio de hoje, convidamos o editor do ‘Caderno 2’, Ubiratan Brasil, a falar não só sobre este livro, mas sobre toda a obra e legado deste genial autor.

O podcast, disponibilizado no feed do "Estadão Notícias", está disponível no site do Estadão.

(Foto: Jose Patricio/Estadão)