63 Na Quarentena: O que aprendemos nesses três meses de isolamento?

Desde o dia 24 de março, esse podcast vem, diariamente, buscando captar histórias, iniciativas e reflexões sobre essa nova dinâmica de vida da humanidade, iniciada com a chegada da pandemia do novo coronavírus. Ainda que muitas cidades e Estados estejam retomando suas atividades econômicas, a realidade da doença é cruel e está matando milhares de brasileiros todos os dias. Até quando isso irá perdurar? Medidas como isolamento social seguirão presentes nas nossas rotinas por quanto tempo?

Este programa não sai da quarentena, mas passa a ter frequência semanal, com novas publicações sempre às sextas, às 17h. Para encerrar este primeiro ciclo, o episódio de hoje faz uma coletânea dos melhores depoimentos colhidos e apresentados nas últimas 62 edições. Tem um pouco tudo: artistas, médicos, arquitetos, biólogos, jornalistas, especialistas das mais diferentes áreas – sempre em conversas francas, divertidas e emocionantes.

Mesmo diante de um horizonte ainda tão incerto, aprendemos um bocado sobre nós e nosso entorno nesses quase 100 dias de quarentena. Obrigado pela cia. de sempre e nos falamos semana que vem!

O podcast, disponibilizado no feed do “Estadão Notícias”, está disponível no Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer e no site do Estadão. Para encontrá-lo, basta procurar por “Estadão Notícias” no seu agregador favorito.

( Foto: Kim Kyung-Hoon/Reuters)