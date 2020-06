64 Na Quarentena: Estamos de volta! Em ritmo de drive-in e de olho no futuro dos formandos

A partir desta sexta-feira, 26, o podcast “Na Quarentena”, iniciativa do Estadão durante a pandemia do novo coronavírus, inicia uma nova fase. Depois de mais de 60 episódios sendo lançados diariamente de segunda a sexta-feira desde março, a publicação passa a ser semanal.

O “Na Quarentena” agora vai ao ar todas as sextas-feiras, às 17h, no feed do podcast “Estadão Notícias”. Os novos episódios também terão um novo formato, mais extenso, trazendo diferentes temas e entrevistas e alguns especiais. O editor do Núcleo de Áudio do Estadão e diretor artístico da Rádio Eldorado, Emanuel Bomfim, segue na apresentação, mas agora ao lado da repórter e produtora Bárbara Rubira.

Na estreia dessa nova fase, o podcast traz as histórias de universitários que tiveram que mudar os planos da formatura e sofreram o impacto da pandemia nesse momento de transição entre a formação e a entrada no mercado de trabalho. A psicóloga, psicopedagoga e fundadora da Ritus – Orientação Profissional Vivencial, Kátia Ura, comenta o assunto.

O episódio conta ainda com o repórter do Estadão Gilberto Amêndola, que compartilha sua primeira experiência em um cinema drive-in, alternativa encontrada para a exibição de filmes em meio às restrições do isolamento social.

O podcast, disponibilizado no feed do “Estadão Notícias”, está disponível no Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer e no site do Estadão. Para encontrá-lo, basta procurar por “Estadão Notícias” no seu agregador favorito.

(Foto: Mario Anzuoni/Reuters)