65 Na Quarentena: Fenômeno das lives veio pra ficar? Ouça especial sobre o tema!

A pandemia do novo coronavírus fez com que músicos de todo o mundo tivessem que adiar shows, cancelar agendas promocionais e interromper várias outras atividades. Como alternativa em tempos de isolamento, vimos nos últimos meses o surgimento de uma nova forma de consumir música: as lives.

No podcast “Na Quarentena” desta sexta-feira, vamos entender um pouco dos bastidores das transmissões ao vivo que têm feito sucesso no Brasil, e discutir os impactos desse fenômeno no futuro da indústria musical.

Conversamos com Iris Paulo Silva, o “Tio Chico”, produtor técnico da WorkShow, empresa responsável por grandes artistas do sertanejo, como Marília Mendonça, Zé Neto e Cristiano e Maiara e Maraisa. Também ouvimos o guitarrista, produtor e mestre em Educação Musical Heraldo Paarmann, que vem adaptando seu estúdio para as transmissões. Além disso, o repórter e crítico do Estadão Julio Maria comenta a evolução das lives, os destaques positivos e negativos do que temos visto até agora e o legado dessa transformação na música.

Live de Marília Mendonça foi a recordista: 3.31 milhões de visualizações simultâneas e mais de 54 milhões de visualizações no total (Foto: Reprodução)

No “O que aprendi na quarentena”, a repórter Bárbara Rubira compartilha sua receita da semana, o cassoulet. Confira o passo a passo:

uma xícara de feijão branco, deixado de molho por 12 horas

duas fatias de panceta

um pedaço de bacon

duas linguiças tipo calabresa

uma cenoura grande

uma cebola

três dentes de alho

um talo de salsão

meia lata de tomate pelado

azeite de oliva

louro, tomilho e cravo-da-índia

salsinha picada

sal e pimenta a gosto

Fatie a panceta em pedaços médios, o bacon em cubos e a linguiça em rodelas. Numa panela bem quente, sele todas as carnes com um pouco de azeite de oliva. Reserve.

Na mesma panela, refogue um dente de alho picado, meia cebola e o salsão em cubos e a cenoura cortada em rodelas. Acrescente o tomate pelado, tempere com sal e pimenta e misture bem.

Adicione o feijão (que já pode estar pré-cozido) e cubra com água. Para aromatizar o caldo e acrescentar sabor, coloque na panela o louro, os ramos de tomilho, a outra metade da cebola cravejada, os dentes de alho inteiros e amassados, talos de salsinha e o couro retirado das carnes. Deixe cozinhar por cerca de 20 minutos.

Retire a cebola cravejada, o couro, os talos de salsinha e as ervas. Acrescente as carnes já seladas e deixe cozinhar por mais alguns minutos, até que o feijão esteja macio. Sirva com salsinha fresca picada.