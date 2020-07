68 Na Quarentena: Um papo sobre desinformação e brigas de condomínio

No episódio de hoje, conversamos com a repórter Alessandra Monnerat sobre o trabalho de checagem de informações falsas do Estadão Verifica durante a pandemia. Ela conta as receitas mirabolantes que são enviadas pelo Whatsapp como forma de se prevenir do novo coronavírus.

No segundo bloco, com mais tempo em casa, é comum que a relação com seus vizinhos seja mais intensa, por isso o síndico profissional Otávio Lourenço fala das mudanças geradas pelo isolamento social na dinâmica dos condomínios.