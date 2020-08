73 Na Quarentena: Batalha das estantes

O isolamento social nos tornou verdadeiros voyeurs das pratelheiras alheias. Todos os dias, temos a oportunidade de espiar um pouco da privacidade e da personalidade de jornalistas e outros profissionais através das estantes que servem de cenário para suas aparições na TV e em lives. E para não fazer feio, tem até quem recorra às estantes falsas para passar mais credibilidade no vídeo.

No episódio de hoje, vamos explorar o fenômeno do culto às estantes que surgiu nesta quarentena, em um papo com a designer e apresentadora do “Navega”, na Rádio Eldorado, Baba Vacaro. Convidamos também a jornalista e colunista do Estadão Eliane Cantanhêde para contar um pouco sobre o fundo escolhido para seu ambiente de trabalho em sua casa, em Brasília. Para fechar, o editor do Caderno 2 do Estadão, Ubiratan Brasil, compartilha um pouco do que carrega em suas prateleiras.

(Foto: Andre Nazareth)