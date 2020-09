76 Na Quarentena: Dá pra ter o melhor do streaming sem estourar o limite do cartão?

Depois de muita expectativa, o lançamento da plataforma de streaming Disney+ no Brasil está marcado para 17 de novembro. O serviço é mais um nome de peso que vai competir em um mercado já repleto de grandes players como Netflix, Amazon Prime Video, HBO Go e Globoplay.

Opções não faltam, mas com o surgimento de novas plataformas aumenta também o custo de se ter acesso a todo o conteúdo que o streaming de vídeo pode oferecer. No episódio de hoje, vamos comparar os principais serviços disponíveis no Brasil e entender mais sobre o presente e o futuro desse mercado. Nossos convidados são o editor do Link, Bruno Capelas, e o social media do Estadão e host do podcast ‘Episódio’, Simião Castro.

(Foto: Reuters)