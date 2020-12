A ajuda da Abin ao filho do presidente; ouça no ‘Estadão Notícias’

Flávio Bolsonaro está causando mais um problema na vida do presidente Jair Bolsonaro. Reportagem da revista Época, e que foi confirmada pelo Estadão, mostra que a Agência Brasileira de Inteligência (ABIN) produziu relatórios com orientações para a defesa do senador no caso em que ele é acusado de chefiar um esquema de “rachadinha” dentro do seu gabinete quando era deputado estadual no Rio. O Supremo Tribunal Federal (STF) foi provocado sobre o assunto, e requisitou explicações aos órgãos. Tanto Abin, como o ministro Heleno, do Gabinete de Segurança Institucional, negaram o fato. Mas, na reportagem, a defesa de Flávio Bolsonaro confirmou o recebimento das “dicas” enviadas pela agência. Afinal, o que este caso pode causar ao presidente Jair Bolsonaro? Se confirmada as acusações, qual devem ser os próximos passos?

Na edição de hoje, conversamos sobre o assunto com o professor de Direito da FAAP, Luiz Fernando do Amaral, e com o repórter especial do Estadão, Roberto Godoy.

