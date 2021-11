A ascensão de Eduardo Leite como o presidenciável do PSDB; ouça no ‘Estadão Notícias’

A disputa pela chamada terceira via das eleições presidenciais do ano que vem é constantemente alvo de debate. Antes, a candidatura de João Doria à presidência pelo PSDB era dada como certa, mas outro player surgiu dentro do partido e pode tirar a condição de favorito do paulista. Trata-se de Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul.

As prévias do partido estão marcadas para ocorrer entre os dias 21 e 28 de novembro, com um clima tenso entre os pré-candidatos. Eduardo, de 36 anos, anuncia que pretende ser o polo “pacificador” de uma eleição que, segundo ele, vive dois extremos com Lula e Bolsonaro. Já Dória, tem toda a campanha de vacinação e da Coronavac a seu favor nessa disputa.

Nesse embate, existe um outro candidato que corre por fora nas prévias do PSDB. Trata-se do ex-senador Arthur Virgílio, de 75 anos. Ele já foi deputado federal, senador da República e prefeito da cidade de Manaus, capital do Amazonas, além de ter sido ministro do Governo Fernando Henrique Cardoso.

No episódio do ‘Estadão Notícias’ desta quarta, a repórter Adriana Ferraz ouviu o que cada um dos candidatos pensa sobre temas como o Auxílio Brasil e a pandemia. Além disso, conversamos com o repórter especial do Estadão, Marcelo de Moraes sobre o que esperar dessas prévias do PSDB.

O Estadão Notícias está disponível no Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google podcasts, ou no agregador de podcasts de sua preferência.

Apresentação: Emanuel Bomfim.

Produção/Edição: Gustavo Lopes, Jefferson Perleberg, Ana Paula Niederauer e Gustavo Lustosa.

Montagem: Moacir Biasi