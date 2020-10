A batalha geopolítica pelo 5G; ouça no ‘Estadão Notícias’

Em 2021 deve ocorrer o leilão do 5G no Brasil. No entanto, essa disputa está tomada de muita polêmica e com uma dose extra de ideologia na escolha da empresa que implementará a nova tecnologia no país. Hoje, a chinesa Huawei é a mais preparada para montar essa estrutura. No entanto, os Estados Unidos pressionam o Brasil a não permitir que os asiáticos levem o leilão. Isto por que o presidente americano Donald Trump acusa a Huawei de espionar outras nações a mando do governo chinês. O vice-presidente, Hamilton Mourão, já declarou que não vê problema nessa escolha. Já o presidente Jair Bolsonaro, disse que a palavra final será dele. O 5G promete revolucionar o mundo como conhecemos hoje, permitindo, por exemplo, carros sem motoristas e cirurgias à distância.

Afinal, existe razão para excluir os chineses do leilão? Como o 5G pode mudar a vida dos brasileiros? Na edição de hoje, conversamos sobre o assunto com o editor do caderno Link do Estadão, Bruno Capelas.

