A busca por vida em Marte e sua futura colonização; ouça no ‘Estadão Notícias’

A humanidade sempre se perguntou se existe vida fora da Terra. Essa questão poderá ser respondida mais rápido do que imaginamos. Na semana passada, a Nasa enviou para Marte o robô Perseverance, que investigará vestígios de vida em uma cratera que já foi um lago há bilhões de anos. Além disso, uma outra tarefa importante da missão Mars 2020 é transformar o dióxido de carbono, presente no planeta vermelho, em oxigênio e, assim, receber missões tripuladas no futuro.

Afinal, o que representa essa missão para o futuro das viagens interplanetárias? Vamos, finalmente, encontrar provas de vida fora da Terra? Na edição de hoje, conversamos sobre o assunto com o engenheiro da Nasa, que trabalha na missão Mars 2020, Ivair Gontijo, e com Alexandre Zabot, professor de Engenharia Aeroespacial da Universidade Federal de Santa Catarina.

OUÇA O ‘ESTADÃO NOTÍCIAS’ TAMBÉM NO YOUTUBE

Todas as edições deste podcast também são publicadas no canal do Estadão no Youtube. Para ouvir gratuitamente nesta plataforma, é só clicar aqui.

ESTAMOS DISPONÍVEIS NA DEEZER!

Os podcasts do Estadão são oferecidos para consumo gratuito no serviço de streaming Deezer. Para ouvir, basta fazer o login na plataforma. Uma vez logado, é só colocar no campo de busca o nome do programa (“Estadão Notícias”) que você terá acesso imediato a todo nosso histórico de publicações. Você também pode acessar diretamente clicando neste link.

OUÇA TAMBÉM NO SPOTIFY!

Os podcasts do Estadão também são oferecidos para consumo gratuito na plataforma de streaming Spotify. Para acessá-lo e passar a segui-lo, basta digitar o nome do programa (“Estadão Notícias”) no campo de busca. Ou pode clicar diretamente neste link.