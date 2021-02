A CCJ na mão da bolsonarista Bia Kicis; ouça no ‘Estadão Notícias’

O novo biênio da Câmara dos Deputados, agora sob comando de Arthur Lira (Progressistas-AL), mal começou e já vem cercada de polêmicas. A mais recente delas é a escolha da deputada Bia Kicis (PSL-DF) para presidir a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara. A indicação ainda precisa ser votada pelos demais membros da Comissão.

A parlamentar, uma das mais fiéis a Bolsonaro, é alvo de um inquérito no Supremo Tribunal Federal, sob suspeita de organizar os atos antidemocráticos ocorridos no ano passado, que pediam o fechamento da Corte e do próprio Congresso. Na pandemia, a deputada destacou-se pela postura negacionista e por disseminar informações distorcidas e falsas sobre a covid-19.

O que a indicação de Bia Kicis para a CCJ representa para o futuro da comissão mais importante da Câmara dos Deputados? No episódio de hoje, conversamos com a repórter do Estadão em Brasília, Camila Turtelli, e com o cientista político Bruno Souza, professor da Universidade Estadual Paulista (Unesp).

